Koroonavastast vaktsineerimist saab nüüd tõendada QR-koodiga

«Vaktsineerimist tõendava QR-koodiga on esmakordselt võimalik kinnitada, et seal olevad andmed pärinevad riiklikust andmekogust ja on usaldusväärsed,» selgitas tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse (TEHIK) tervisetalituse juhataja Tõnis Jaagus. «Juunis loome võimaluse tõendile lisada kinnitatud info ka oma Covid-19 testitulemuste või läbipõdemise kohta.» Tõendit saab kasutada nii nutiseadmes kui ka väljaprinditud kujul.

Plaan tõend kasutusele võtta ka riigisiseselt

Vaktsineerimistõend on mõeldud eeskätt vaktsineerituse tõendamise lihtsustamiseks piiriületusel, selgitas Kiik. Samuti võib see sõltuvalt sihtriigis kehtivatest piirangutest anda vabastuse eneseisolatsioonist.«Arutelud võimalike siseriiklike kasutusvaldkondade üle seisavad veel ees. Kindlasti ei tohiks erisuste tegemine olla kellegi suhtes diskrimineeriv olukorras, kus vaktsiin ei ole veel kõigile kättesaadav,» nentis minister.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Suti hinnangul on ettevõtted näidanud üles huvi vaktsiinitõendite kasutuselevõtu vastu ka riigisiseselt. «Vaktsineerimistõend on mõeldud esialgu vaid vaba liikumise soodustamiseks, kuid tulevikus võib see olla ka üks lahendus majanduse turvaliseks avamiseks ja lahti hoidmiseks,» ütles Sutt. «Vaktsiinitõendid saaksid pakkuda suuremat vabadust ettevõtjatele ja klientidele ning tagaksid selle, et piirangute leevendamisega ei kaasneks uut nakatumislainet. Selle eelduseks on aga esmalt vaktsiinide kättesaadavus kõigile, et ei tekiks vaktsiinide põhjal diskrimineerimist,» lisas ta.