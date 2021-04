Kuhu reisides peaks end vaktsineerima ja mille vastu?

Terviseameti nakkushaiguste osakonna peaspetsialist Irina Filippova sõnul on Aasias, sealhulgas Maldiividel, Aafrikas, Lõuna- Ameerikas, sealhulgas Mehhikos, Vaikse ookeani ja Kariibi mere piirkondades levinud Zika, Dengue ja Chikungunya viirushaigused, mille vastu vaktsiini ei ole, vaktsiin on katsetamisel või vaktsiini kasutamine on piiratud. Neisse nakatumise ennetamiseks on tähtis kasutada teisi, sealhulgas sääsehammustuste vältimisele suunatud, meetmeid. Malaaria vastaseid ravimeid on soovitatav kasutada profülaktikaks malaariasse nakatumise riskipiirkondades nagu Kesk- ja Lõuna-Ameerika, Aasia ja Aafrika mitmed riigid.