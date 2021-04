Fischer: kolmandat koroonalainet ilmselt vältida ei õnnestu

Fischer ütles «Ringvaates», et esialgu on raske öelda, mida esmaspäevased avamised kaasa toovad. Ta selgitas, et nakatumine on praegu Eestis langustrendil, kuid pigem aeglustunud, vahendab ERRi uudiseportaal.

Kolmandast koroonalainest Fischeri sõnul Eesti ei pääse, kuid on lootus, et see tuleb senistest kergem.