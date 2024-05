Kliinilise psühholoogi, logopeedi ja füsioterapeudi juurde suunamise rahastus muutub

«Varem pidid patsiendid leidma endale ise teenusepakkuja, aga inimesel on keeruline valida erineva hinnaga teenuseosutajate vahel, kelle poolt osutatava teenuse kvaliteedis ei saanud kindel olla ja tihti polnudki mingit valikut. Samuti on teenused olnud paljudele suure omaosaluse tõttu raskesti kättesaadavad. Uue korra alusel ei saa nõuda patsiendilt omaosalust ja päris kõik ei saa ka Tervisekassa lepingut, see tagab ka patsiendile turvatunde. Perearstide jaoks on väga oluline, et koostööpartneritel on ka dokumenteerimise kohustus ja nii on perearstil patsiendi käekäigust ülevaade. Uus kord võiks parandada ja kiirendada inimeste abi saamise võimalusi,» ütles Eesti perearstide seltsi juht Elle-Mall Sadrak.