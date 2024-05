Sageli tähelepanuta jäänud kehaosa võib anda vihjeid tervise kohta

Jalad on ühendatud aju närvikiududega, et saaksite seista, tasakaalu hoida ja varbaid liigutada. Neid ühendavad ka veresooned, mis liigutavad läbi südame pumbates verd. Jalgade välimus ja talitlus võivad viidata viirusnakkustele, kardiovaskulaarsüsteemi haigustele ja isegi neuroloogilistele häiretele. Siin on paar näidet.