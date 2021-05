Ravimitööstuse uus tulevik: 3D-prinditud tabletid

Uurimise juht dr Sheng Qi sõnul toodetakse praegu ravimeid, mis on sobivad kõigile, kuid isikupärastatud meditsiin kasutab uut tootmistehnoloogiat, millel on kohandatud annused konkreetsetele patsientidele. «See võimaldaks patsientidel saada ravimist maksimaalset kasu minimaalsete kõrvaltoimetega,» lisas Qi.

Medikamentide 3D-printimine on üsna uus uurimisvaldkond, mis on arenenud jõudsasti viimase viie aasta jooksul. Vaja on veel täiendavaid uuringuid, et katsetada poorsust ravimi annuse ja annustamissageduse kohandamiseks vastavalt iga patsiendi vajadustele.