Vaktsineerimissertifikaadi on saanud üle 12 000 inimese

«Huvi uue tehnilise lahenduse vastu, millega saab riiklikust andmekogust pärit usaldusväärse kinnituse oma vaktsineerituse kohta, on olnud suur,» tõdes TEHIKu tervisetalituse juhataja Tõnis Jaagus ning lisas, et iga uue tehnilise lahendusega käivad kaasas ka detailid ja arendused, mida lihvida. «Näiteks oleme tegelenud andmekvaliteedi tõstmisega koostöös vaktsineerimise infot edastavate asutustega, sest mõningatel juhtudel oleme saanud tagasisidet, et inimestel ei õnnestu sertifikaati genereerida. Sellisel juhul on tavaliselt tegemist olukorraga, kus vaktsineerija ehk tervishoiuteenuse osutaja on teinud dokumenteerimisel juhusliku vea, see info ei ole jõudnud tervise infosüsteemi ning seeläbi on mõjutatud kogu teenuseahel,» selgitas Jaagus.

Ta lisas, et tervishoiuteenuse osutajatel on võimalus ja kohustus dokumente ka tagantjärgi parandada. «Viimastel päevadel olemegi ühiselt välja selgitanud, millised on need üksikud vead ja kuidas nende parandamisega andmekvaliteeti tõsta,» rääkis Jaagus.