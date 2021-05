Isutust on võimalik üle kavaldada

Toit on keeruline segu mikro- ja makromolekulidest, millest osal on omadus seostuda haistmis- või maitsmisretseptoritega ning edastada ajule elektrilisi signaale. FOTO: Shutterstock

Kui ülesöömise põhjused on pigem ühtsemad, siis isutuse põhjused on tihti personaalsemad ja väga erinevad, tõdeb Tallinna Tehnikaülikooli toidu lõhna- ja maitseteadlane Kristel Vene. «Tihti on isutus põhjustatud haistmismeele häiretest,» ütleb ta.