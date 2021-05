Südameprobleemid ohustavad ka noorte inimeste tervist

«Südame-veresoonkonnahaiguste riski mõjutavad nii toitumis- ja liikumisharjumused kui ka muud elustiili tegurid. Toitumise korrastamisel on abiks toidupüramiid, kus kõige tähtsmal kohal on teraviljatooted ning puu- ja köögiviljad. Piiri peaks pidama rohke rasva- või suhkrusisaldusega toodetega,» kirjutab Südameapteegi proviisor Iti-Ingris Sei. Lisaks lisab Sei, et tuleks piirata valmistoidu tarbimist sest, see võib sisaldada liigselt nii rasvu kui ka soola.