Kliiniliste uuringute faasis on tõhus malaariavaktsiin

WHO on seadnud eesmärgiks 75 protsendise efektiivsusega malaariavaktsiini loomise aastaks 2030. Juba käesoleval aastal algavad vaktsiini kolmanda faasi kliinilised uuringud, mis võivad kinnitada, et tõhus malaariavaktsiin on valminud loodetust varem.