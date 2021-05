Taani ja Norra teadlased otsisid selgust AstraZeneca ja trombide tekkimise vahel

Uuringud näitavad, et veretrombide, sealhulgas ajus tekkinud trombide määr on suurunenud. Siiski peetakse sellise sümptomi esinemist harvaks juhuks. Trombijuhtumitest on teatanud inimesed, kes on hiljuti saanud oma esimese annuse Oxford-AstraZeneca Covid-19 vaktsiini.

Nii Suurbritannia kui ka Euroopa meditsiini reguleerijate sõnul kaaluvad Oxford-AstraZeneca vaktsiini eelised riskid üles. Taani ja Norra on vaktsiini kasutamise peatanud, mõned teised riigid on teatanud, et peatavad vaktsiini kasutamise teatud vanuserühmades.

Riskide edasiseks uurimiseks võrdlesid Taani ja Norra teadlased üleriigilist trombide määra ja sellega seotud sümptomeid pärast Oxford-AstraZeneca vaktsiini saamist. Kasutades kahe riigi terviseandmeid, jälgisid teadlased 28 päeva jooksul pärast pärast esimest vaktsiinidoosi, kas infarktide, insultide ja süvaveeni trombide määr on kahe riigi terviseandmeid võrreldes kasvanud.

Eeldatav trombijuhtumite määr oli 30 (see vastab üheteistkümnele juhtumile 100 000 vaktsineerimise kohta), kuid põhianalüüsis tuvastati juhtumeid 59. Selle sees oli ka ajuveenide tromboose (tavaliselt 2,5 juhtu 100 000 vaktsineerimise kohta). Teadlased ei tuvastanud arteriaalsete trombide kasvu. Enamikul tuvastati kergemaid hüübimishäired ja ka verejooksude sagedust, kuid nende esinemisest on ravimitootja inimesi teavitanud.

Ida-Anglia ülikooli professor Paul Hunter sõnas, et see uuring parandab arusaamist tromboosijuhtude populatsiooniriskist pärast Oxford-AstraZeneca vaktsiini, kuid see ei muuda Ühendkuningriigi ja Euroopa meditsiini reguleerivate asutuste järeldusi, et Oxford-AstraZeneca vaktsiini eelised kaaluvad enamiku vanuserühmade jaoks selle riskid üles.