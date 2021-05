Teadlased avastasid, et magustatud joogid võivad põhjustada rasket vähivormi

Kolorektaalse vähi diagnoos on viimastel aastatel alla 50-aastaste inimeste seas suurenenud. St. Louisis Washingtoni ülikooli meditsiinikooli juhitud uus uuring on leidnud seose suhkruga magustatud jookide tarbimise ja jämesoolevähi tekkimise vahel, seda just alla 50-aastastel naistel.

Leiud viitavad sellele, et noorukieas (vanuses 13–18) magusate jookide rohke tarbimine võib jämesoolevähi haigestumise riski suurendada.

«Jämesoolevähk noortel täiskasvanutel on endiselt suhteliselt haruldane, kuid tõsiasi, et viimase kolme aastakümne jooksul on need näitajad tõusnud, teeb murelikuks,» sõnab Washingtoni ülikooli rahvatervise teaduste osakonna kirurgia ja meditsiini dotsent Yin Cao.

«Jämesoolevähi sagenemise tõttu nooremas eas on vähi diagnoosimise keskmine vanus langenud 72-lt 66-le eluaastale. Need vähivormid on diagnoosimisel kaugelearenenud ja neil on vanema elanikkonna vähkidega võrreldes erinevad omadused,» lisas Cao.

Naistel, kes jõid 0,4 liitrit magustatud jooke päevas oli jämesoolevähi tekkimise oht veidi üle kahe korra, see tähendab, et vähk diagnoositi enne 50. eluaastat. Magustatud jookide tarbimine igapäevaselt, vanusevahemikus 13-18 eluaastat, mis on tähtis aeg kasvu ja arengu jaoks, oli suuresti seotud pärasoolevähi tekkeriskiga.

Suhkruga magustatud jookide tarbimist on seostatud metaboolsete terviseprobleemidega nagu II tüüpi diabeet ja rasvumine ning seda ka laste hulgas. Varakult algav jämesoolevähi risk on magustatud jookide tarbimise osas viimase 20 aasta jooksul suurenenud, kõrgeim tarbimistase on noortel vanuses 20 kuni 34 eluaastat.

Teadlased tuvastasid ligi 116 500 osaleja seas 109 varakult algava jämesoolevähi diagnoosi. «Vaatamata vähesele juhtumite arvule on see endiselt tugev signaal, mis viitab sellele, et suhkru tarbimine, eriti varases vanuses, mängib suurt rolli jämesoolevähi tekkimisel enne 50. eluaastat,» kommenteeris Cao.