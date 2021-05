Psühholoog annab nõu: mida teha, kui ema kritiseerib ja arvab, et täiskasvanud laps ei oska õigesti elada

Vahel öeldakse, et küpse inimese tunnus on see, kui ta lepib oma vanematega sellistena, nagu nad on. Samas suhetes ja ka enda sees on võimalik tavaliselt ikka midagi mõnusamaks muuta. Ja suurepärane on olukord, kus on teadvustatud, et sellist muutust on vaja, see ongi esimene samm. Sealt edasi saab vaadata, mida on võimalik ära teha. Üks võimalus on proovida saavutada emaga suuremat lähedusetunnet, mis eeldab valmidust vastastikku teist paremini mõistma ja ka aktsepteerima õppida. Suhetes saab muutust esile kutsuda ka üks inimene, kes teeb midagi senisest erinevalt. Võib-olla ei saa kohe võtta eesmärgiks, et teine kõikidesse valikutesse ja tegemistesse toetavalt suhtub, vaid ehk saab lähedust kogeda mõnes valdkonnas, kus juba on ühiseid mõtteid, väärtuseid, huvisid. Abiks võib olla ka see, kui päris otse rahulikul ja sobilikul hetkel jutuks võtta seda, mida sooviksid, millist reaktsiooni, millist tüüpi arutelu. Ehk siis rääkida oma vajadustest ja sellest, kuidas ema reaktsioonid sind mõjutavad.