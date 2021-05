Joller: vaimse tervise muresid esineb aina rohkem, meeleoluhäirete ravi on perearstide pärusmaa

Jolleri sõnul on ta kohanud üha enam vääruskumust, et meeleoluhäireid ravib ainult psühhiaater. «Tegelikkuses on meeleoluhäirete (nt depressioon ja ärevushäire, aga ka paanikahäire jm) ravi täielikult perearstide pärusmaa. Edasi suuname vaid väga raskes olukorras või diagnoosi täpsustamist vajavad patsiendid,» kirjutab Joller sotsiaalmeedia postituses.