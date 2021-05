Iirimaa teadlased tegid selgeks, miks on rasvumine vanemas eas ohtlik

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel on rasvumine süvenev tervisekriis, mis on kogu maailmas saavutanud epideemia mõõtmed, kus ülekaaluliseid on üle 1 miljard täiskasvanu ja vähemalt 300 miljonit inimest on kliiniliselt rasvunud.

Rasvumine ja ülekaal on peamine krooniliste haiguste mõjutaja, millel on suur mõju ka üldisele elukvaliteedile ning mis koormab immuunsüsteemi, mis on praegust Covid-19 olukorda arvesse võttes ülimalt oluline. Ülekaalulisus on oluline rahvatervise probleem, arvestades selle negatiivset mõju füsioloogilisele funktsioonile, eriti vananedes.

Trinity ülikooli uuring pakub palju asjakohast teavte, eriliselt oluline on, et aju vähenenud verevool ehk «aju üpoperfusioon» on vaskulaarse dementsuse ja Alzheimeri tõve varajane mehhanism.

Uuringus uuriti ülekaaluliste kolme erinevat mõõtu: kehamassiindeksit (KMI), talje ja puusa suhet, vööümbermõõtu ja lisaks füüsilist aktiivsust üle 50-aastastel täiskasvanutel. Aju verevoolu mõõdeti tipptasemel MRI skaneerimise ja analüüsi meetodite läbi.

Tulemused näitavad, et ülekaalulisus või rasvumine on seotud aju vähenenud verevarustusega. Kui teadaolevalt väheneb aju verevool vanusega, siis selles uuringus hinnati ülekaalulisuse negatiivset mõju aju verevoolule vanuse omast suuremaks.

Uuringus soovitatakse aktiivne olla vähemalt poolteist kuni kaks tundi päevas ja tegeleda mõõdukat pingutust nõudvate tegevustega. Nende hulka kuuluvad tegevused, mis põhjustavad tavalisest raskemat hingamist, näiteks tempokas kõndimine või rattasõit. Kuid füüsilise aktiivsuse suurenemine, eriti kui see on integreeritud igapäevastesse või iganädalastesse harjumustesse, näiteks aiandus, peaks aitama säilitada ja potentsiaalselt parandada aju verevoolu.

Uuringu juhtiva autori Silvin Knighti sõnul on aju järjepidev ja tervislik verevarustus kriitilise tähtsusega, kuna see tagab piisava hapniku ja toitainete õige toimimise ajus. Kui aju verevool halveneb, võib see vananedes põhjustada tõsiseid terviseprobleeme, näiteks suurendada dementsuse ja Alzheimeri tõve riski. Me teame, et ülekaalulisus võib vähendada eeldatavat eluiga meestel kuni kuue ja naistel seitsme aasta jooksul pärast neljakümnendat eluaastat.