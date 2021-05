Mis on Covid-19 ärevussündroom ja millised on selle sümptomid?

Riigid on hakanud Covid-19 pandeemiast tingitud piiranguid lõdvendama ning enamuse inimeste jaoks on see rõõmusõnum. Kuid on ka neid, kellel on «tavaellu» naasmine keeruline. Pandeemiast raskendatud väljumist peetakse järgmiseks vaimse tervise kriisiks.