Katk võib olla mõjutanud praegu elavate inimeste geneetikat

«Leidsime, et samas piirkonnas elavatel tänapäevastel linnainimestel on kaasasündinud immuunmarkerite sagedus katkuohvritega võrreldes sagedasem,» ütles uuringu vanemautor, doktor Paul Norman, Colorado ülikooli personaalmeditsiini osakonna dotsent. «See viitab sellele, et need markerid võisid välja areneda, et saada vastu katkule.»