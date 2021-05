Confido omanikud ja töötajad annetasid õdede toetuseks 30 000 eurot

PAI toetusaktsiooni ühe algataja Katri Linki sõnul on Confido annetus kollegiaalne, millesse on kaasatud nii omanikud kui ka töötajad. «Meil on anonüümseid annetajaid ja meil on annetusi, mille puhul annetaja on andnud viite, millise konkreetse haigla või hoolekandeasutuse töötajaid ta soovib tänada. Confido panuse teeb eriliseks see, et annetajad rõhutavad seda kui omanike ja töötajate ühist panust. Ilusamat kingitust ja tähelepanu tänase õdede päeva puhul on ilmselt keeruline välja mõelda,» ütles Link.