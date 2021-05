Apteeker selgitab, kui kaua tohib ravimeid säilitada

Nii nagu aegunud ravimid on ohuks inimesele, on need ohuks ka keskkonnale ning olmeprügisse neid vista ei tohi. «Aegunud ravimid saab ära anda apteeki või jäätmejaama, kus võetakse vastu ohtlikke jäätmeid,» räägib Sokk. Ta rõhutab, et see kehtib ravimite käitlemise, mitte vitamiinide ja muude toidulisandite kohta.