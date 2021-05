Õdede päev: pereõde on arstikeskuse võtmeisik

Juba üle aasta kestnud Covid-19 kriisis on just pereõdedel olnud patsiendi nõustamisel peamine roll. «Pereõdede panus perearstikeskuse töös pandeemia ajal on olnud hindamatu,» ütles Eesti perearstide seltsi juht Le Vallikivi. «Nõustamisvajadus ja sellest tingitud telefonikoormus on mitmekordistunud, sest inimesed pöörduvad nõu ja kindlustunde saamiseks ebakindlas olukorras just oma perearstikeskusesse. Pereõed on olnud meie eesliiniks, kes selgitavad välja, kui kiireloomuline on patsiendi tervisemure, nõustavad krooniliste haigustega patsiente, tagades nende ravi järjepidevuse ja seisavad selle eest, et inimesed saaksid abi olenemata Covid-19 kriisist tingitud probleemidest,» ütles Vallikivi.