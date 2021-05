Tervisekassa juht avab, kuidas on plaanis kohaneda koroonapandeemia järgse ajaga

Kui varem sai eriarstiga e-konsulteerida perearst, siis 2021. aastast tasume ka eriarstide omavahelise e-konsultatsiooni eest. Lisaraha saavad ka perearstikeskused, kes võivad palgata lisapädevusega õe, spetsialisti või hoopis kolmanda pereõe.

Teame, et perearstide puhul ootab meid ees lahendamist vajav ülesanne. Paljud tublid perearstid tahaks minna auga välja teenitud pensionile, kuid perearsti residentuuri lõpetab ikka veel vähe noori, kes seda ametit pidada soovivad. Suurim probleem on äärealadel, sest kui soovime suurtest linnadest eemal tasemel perearsti ja pereõde, ämmaemandat, vaimse tervise õde, füsioterapeuti ning koduõde, peame arvestama, et ka neil on pere ja lapsed. Järelikult peab seal olema neile sobiv elukeskkond.

Arvestades meie rahvastiku paiknemist, võib lähiaastatel juhtuda, et abi koondub üha enam perearstikeskustesse ja kaugemates paikades käib perearst või õde kohal paar korda nädalas. Me hüvitame transpordikulud, kuid oluline on koostöö ka kohalike omavalitsustega, sest inimestel tuleb ühistranspordiga tervisekeskusse liigelda.

Kohalik omavalitsus saab korraldada korra või paar nädalas väikebussiga liikumise, sest kõik inimesed ei soovi ega peagi elama keskuses. Kindlasti aitavad siin kaugvastuvõtud, kuid teinekord on arstil ja patsiendil vaja ka päriselt kokku saada.

Hange annab lisavõimalusi

Nagu 2018. aastal lubasime, alustasime 2020. aasta suve lõpus eriarstiabi, õenduse ja ennetuse riigihanget. Selline eratervishoiu rahastamise viis võimaldab meil erinevaid teenuseid osta ka väljastpoolt haiglavõrgu arengukava haiglaid (HVA). HVA-delt ostame ligikaudu 93% kogu eriarstiabi mahust ja ülejäänu erasektorist.

Korraldasime võrreldes eelmise hankega pea kõik teisti, sest õppisime oma vigadest. Inimeste jaoks on väga oluline harjumus – kui ta on harjunud käima ühes kohas oma tervisemurele lahendust saamas, siis soovitakse sageli seal edasi käia. Seetõttu saavad sel aastal lepingu kõik teenusepakkujad, kes etteantud kvaliteedi, teenuse kättesaadavuse ja õiguskuulekuse lati ehk lävendi ületavad. Hanke tulemused peaksid olema valdavas osas selged 2021. aasta esimese kvartali lõpuks.

Eelmisel aastal sai meie eriarstiabi hange ka riigikontrolli tähelepanu, samamoodi nagu ka meie raviarvete kontrollitoimingud. Meile anti märku, et kokkulepitud tingimuste rikkumist peaks karmimalt karistama, mistõttu tõstsime leppetrahvi summa poolele miljonile eurole. Samas ei saa trahv olla eesmärk omaette, sest tervishoius on väga oluline koostöö. Meie eesmärk on pigem rikkumised või eksimused varakult avastada, haiglaga murekohad üle rääkida ja alles seejärel vajadusel leppetrahvi küsida. Üha suurem roll on andmeanalüüsil ja automatiseerimisel, mille abil leida üles nii inimlikke vigu arvete esitamisel kui ka süstemaatilisi mustreid, mille taga võib olla raviraha väärkasutus.

Tervist tasub hoida

Me ei pääse oma tervise hoidmisest, kuid siin on meil ühiselt veel palju minna. Jah, me elame rahvana kauem kui ei kunagi varem, kuid kahjuks möödub paljude vanaduspõlv haiguste küüsis. Tervise hoidmisest saab järgmistel aastakümnetel meie riigina toimetuleku võti ja vastus küsimusele, millist ravi ja kui suure summa eest riiklik ravikindlustus suudab pakkuda. Rahvastiku vananedes suureneb vajadus tervishoiuteenuse järele ühel või teisel moel. Tuluteenijaid on järjest vähem ja see paneb suure surve meie ühisele ravirahakotile.

Üks väga oluline viis oma tervise eest hoolitsemisel on regulaarne sõeluuringutel osalemine. Iga kord, kui sinna kutsutakse. Sellest aastast tasume ka ravikindlustamata inimeste sõeluuringute eest, just sellepärast, et varakult avastatud vähk on paremini ravitav ja kokkuvõttes on tervisekahju inimesele väiksem. Uue sõeluuringuna lisasime vastsündinute galaktoseemia uuringu ‒ see on väga harvaesinev kaasasündinud ainevahetushaigus, kus beebi ei tohiks saada tilkagi ema rinnapiima.

Vaktsineerimise tähtsus on saanud Covid-19 vaktsiinide defitsiidi tõttu uue tähenduse. Lisaks meie ühisele panusele Covid-19 vastase vaktsineerimise korraldamisel toetame jätkuvalt hooldekodude elanike gripivaktsineerimist, samuti laiendame tänavu esmakordselt tervisekassa toel tasuta gripivastast vaktsineerimist kõikidele üle 65-aastastele inimestele.