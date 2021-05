Päeval, kui ravivõimalused lõppesid, andis Riksu märku, et tema võitlus on peetud

Ühel juulikuu õhtul oli näha, et Riksu näitajad hakkavad langema. Tal oli hea olla. «18. juuli varahommikul otsustas väike Richard, et temast saab väike ingel. See on ühe ema ja isa kõige hullem päev. Me teadsime, et siit pääsu ei ole, aga sel päeval ei suuda sa uskuda, et tulete mehega haiglast välja kahekesi. Selle tunde ja teadmisega elada, et sinu last enam ei ole, on südant rinnust välja kiskuvalt julm. Ma ei tahtnud, et Riksu matusepäev tuleks, sest teadsin, et see on viimane kord, kui teda näen,» kõneleb Kätlin Riksu lahkumisest.