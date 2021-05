Kanadas kahtlustatakse keskkonnamürke raske ajukahjustuse põhjustajaks

Alguses tekkisid 75-aastasel Kanadas, New Brunswicki provintsis, elaval Carol Clarkil gripilaadsed sümptomid, samuti langes kiirest kaalunumber. Clark on üks 48-st inimesest, kellel on tekkinud salapärane ajukahjustus, mille tulemusel tekkis naisel mälukaotus, kogelemine ja värinad.

Juhtumite kogum sai avalikuks märtsis, kui Radio-Canada ja CBC said tervishoiuametnikelt lekitatud memo, mis hoiatas arste, et nad oleksid teadlikud patsientidest, kellel on Creutzfeldti-Jakobi tõve sümptomid, sealhulgas ähmane nägemine, hallutsinatsioonid või desorientatsioon. Kuigi salapärane häire kannab sarnasust Creutzfeldt-Jakobiga, pole see sama haigus.

Teadaolevalt pole sellele salapärasele ajukahjustusele põhjust ega ka ravi. Varasemalt on veel mõned juhtumid üles kerkinud. Patsiendid pöördusid haiglasse valude, spasmide ja käitumismuutustega ning sümptomid arenesid järgmise 18–36 kuu jooksul kognitiivsete võimete halvenemiseni, lihaste kurnatuseni, hallutsinatsioonideni ja hammaste purunemiseni.

Need on mõned sümptomid, mis tekkisid ka Clarkil 2020. aasta jaanuaris.

Ka Clarki jalad ja käed tundusid rasked, mis olid ajendiks mitmele haigas käigule. Kuid alles 2020. aasta juunis, kui tema käed ja käed hakkasid värisema, suunati ta neuroloog dr Alier Marrero juurde. Naine oli Creutzfeldti-Jakobi tõve suhtes oli ta negatiivne.

«Nad ei ole sellele haigusele nime pannud, sest nad ei tea mis haigus see üldse on. Sellepärast kutsutakse seda lihtsalt müstiliseks neuroloogiliseks haiguseks,» sõnas Clarki türat Joanne Graves.

Roger Ellis on veel üks New Brunswicki elanik, kellel on samasugune salapärane ajukahjustus. Enne haigestumist elas nüüd 60ndates eluaastates Roger Ellis tervislikku elu, kuid 2020. aasta juunis tabas teda krambihoog.

Ellise poeg Steve Ellis ütles, et tema isal olid pettekujutlused, hallutsinatsioonid, kaalukaotus, agressioon ja kogelemine. «Ühel hetkel ei suutnud ta isegi kõndida. Peale mitmeid haiglas käike, öelda meile, et nad arvavad, et ta sureb, kuid keegi ei teadnud miks,» sõnas Steve Ellis.

Sarnaselt Clarkiga läbis Roger Ellis arvukalt teste ja skaneeringuid ning Creutzfeldt-Jakobi tõve test oli samuti negatiivne. Roger Ellis jäi diagnoosita ja alles siis, kui ilmus lekkinud memo, mõistis Steve Ellis, et tema isa on üks neist, kes põeb salapärast ajukahjustust.

Üheks võimalikuks haiguse põhjuseks arvatakse olevat keskkonnamürgid.

Clark läheb magama muretsedes, et ei saa järgmisel päeval enam käia. Roger Ellis on nüüd kodusel ravil, kus ta saab abi igapäevastes tegevustes. Kuigi tema seisund on stabiliseerunud, on tal siiski une- ja kõneprobleeme.