«Kindlasti on tegu hea uudisega. Kuu-kaks tagasi ilmusid tööd, mille põhjal on neil vähestel inimestel, kes on vaktsineerimise järel nakkuse saanud, viiruse kogus neelus oluliselt väiksem ja nende nakatamisvõime on olenevalt vaktsiinist langenud kuni 80 protsenti. Väga suure tõenäosusega on neil limaskestadel olevatel antikehadel oma roll mängida,» märkis Uku Haljasorg, uuringuga otseselt mitte seotud Tartu Ülikooli molekulaarimmunoloogia teadur.

Tema sõnul võib loota, et tegu on laias laastus sama võimekate antikehadega, mis veres vaktsineerimisjärgselt ringi liiguvad.