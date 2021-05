Regionaalhaigla uus vähiravikeskus loob patsientidele täiendavad tipptasemel ravivõimalused

«Vähiravi on Regionaalhaigla üks olulisemaid prioriteete ning on väga rõõmustav, et juba paari aasta pärast saame vähipatsientidele uues, kõrgtehnoloogilises Y-korpuses väga head ravikeskkonda ja patsiendisõbralikke ravitingimusi pakkuda,» ütles Regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu. «Y-korpuse projekt valmis tihedas ühistegevuses haigla arstide ja õdedega, samuti tegime koostööd nii Riigikantselei juures asuva innovatsioonitiimiga kui Eesti Kunstiakadeemia tudengitega – ikka selleks, et ravitöö toimiks võimalikult läbimõeldult ja lähtuks haigla personali ja patsientide vajadustest,» lisas Peedu.