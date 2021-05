Spordiarst hoiatab: lõpetage spordis ärapanemine!

Eesti harrastusspordi üks räpaseid saladusi on see, et üha rohkem satub nii spordiarstide kui kardioloogide juurde eri aladega tegelejaid, jooksjatest ja ratturitest tennisistide ja golfimängijateni, keda ühendab üks ja ühine mure: ülekoormussündroom. Mis saab neist edasi?