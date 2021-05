Naistel ja meestel kujuneb alkoholist tingitud maksakahjustus erineva kiirusega

On leitud mitmeid bioloogilisi põhjusi, miks naistel kujunevad võrreldes meestega maksakahjustused juba harvema ja väiksemas koguses alkoholi tarvitamise järel. Naiste organism töötleb alkoholi aeglasemalt, kuna neil on väiksem kehakaal, väiksem keha veesisaldus ning väiksem alkoholi lagundamise aktiivsus maos.

Võimalik, et alkoholist tingitud maksakahjustuse teket naistel soodustavad ka naissuguhormoonid. Loomkatsetes närilistega on leitud, et organismi suurem östrogeenisisaldus stimuleerib kasvuhormooni produktsiooni, viimane soodustab toksilise atsetüülaldehüüdi kogunemist maksas. Rasvumine ja ülekaal on maksatsirroosi riskitegurid nii meestel kui ka naistel. Uuringutega on näidatud, et maovähendusoperatsioon järel suureneb soov tarvitada enam alkoholi ja neid operatsioone tehakse sagedamini naistele.

Refereeritud kirjanduse ülevaade alkoholi metabolismi soolistest iseärasustest ilmus USA Mayo kliiniku toimetistes. Autorid on toonitanud sooliste iseärasuste arvestamise vajadust, et kujundada meetmeid alkoholi tarvitamisest põhjustatud maksakahjustuste ennetamiseks.