«Seda on mõõdetud, et tegelikult inimene on kõige produktiivsem siis, kui ta on kergelt depressiivne. Mitte sügavas depressioonis, siis ei jaksa inimene enam midagi teha, aga kui ta on... ütleme, mõned hallid varjundid, siis tuleb puhast kulda,» muigas ajakirjanik ja psühholoog Tiina Jõgeda, et loomingulist täiust ihaldavad inimesed ei tohikski suurt õnne otsida.