Mida teha, kui teismeline on jooma hakanud ega kuula vanemat üldse?

Loen siit kirjast välja mitu toimetulekut toetavad faktorit. Noorele inimesele on väga oluline see, et tal on lapsena vähemalt ühe vanemaga hea suhe ning see, et tal on sõpru. Teismelisele on arenguks vaja nii oma piire katsetada, kui ka vähem oma vanematest sõltuda ning koos olla omavanustega. Ikka selleks, et aru saada, kes täpselt ollakse, milleks ollakse võimeline.

Vanemate vastu mässu tõstmine käib suuremal või vähemal määral suureks kasvamise juurde ning vahel ka rohkem mässu on just siis, kui ollakse väga lähedased või kui reeglid ja piirid peres on hägusad. Paraku käib sageli selle juurde ka katsetamine erinevate mõnuainetega, mis vanemaid põhjusega muretsema paneb.

Katsetada võiks sellega, et taasleida kontakti pojaga, luues positiivseid suhtlusolukordi, mis tugevdaksid uuesti omavahelist suhet. Meelde tuletada ühised mõnusad tegemised ja emotsioonid. Selle pinnalt võiks õnnestuda rääkida ka tõsistel teemadel.

Kuigi on juba räägitud, võiks seda siiski jätkata, sõnastades selgelt selle, millist käitumist oma peres aktsepteerite ning mis on nende reeglite ja kokkulepete rikkumise tagajärjed. Samuti võiks uurida, mida arvavad sellisest käitumisest sõprade vanemad, kas võiks mõned ühised reeglid paika panna, mis kõigile võiksid kehtida.

Võiks ka läbi mõelda, kas teie lähivõrgustikus on keegi teine, kes võiks pojaga arutada, mis tema elus toimub ja mida saaks teha, et suhteid parandada. Võimalus on pöörduda ka pereterapeudi poole, kas siis kahekesi või ka vanemal üksi.