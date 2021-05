Dr Viigimaa selgitab, millal on tegu kõrgvererõhutõvega

«Eesti eakatel ulatub hüpertensiooni levimus üle 60 protsendi,» ütles kardioloog Margus Viigimaa. Hüpertensiooni ravimeid saab arsti sõnul igapäevaselt üle 300 000 patsiendi ehk iga neljas inimene. «Kasutatavate ravimite ja ravi tulemuste osas oleme viimase 25 aastaga arenguga jõudnud Põhjamaadega samale tasemele,» tõdes Viigimaa.

Optimaalne vererõhk on 120/80 mmHg. 130/85 mmHg on Viirgima sõnul veel samuti normaalne tulemus. Kui aga vererõhk hakkab lähenema 140-le, siis on tegemist kõrgenenud normaalse vererõhuga, mis sageli areneb lõpuks välja hüpertooniatõveks, selgitas doktor Viigimaa regionaalhaigla südamekeskuse saates «Tervisepooltund».

Kui kõrge vererõhuga kaasneb hüpertooniatõbi? «Esimene aste algab 140/90 mmHg juures ja siin võib veel abi olla lihtsalt elustiili muutmisest. Teine aste on juba lokkav hüpertensioon ning algab 160/100 mmHg. Sellel tasemel on kindlasti tarvis medikamentoosset ravi,» sõnas Viigimaa.

«Mul on patsiente, kellel on mõõdukalt kõrgenenud vererõhk ning oleme otsustanud ravi edasi lükata ja proovida kõigepealt elustiili muutust — kehakaalu langetamine, treenimine jm. Paljud ongi nii saanud hüpertooniast mingiks ajaks lahti. Siiski on tegemist päriliku haigusega ja ei saa loota, et tervislik elustiil seda elu lõpuni eemale hoiab. Küll aga võib ravi edasi lükata 10, isegi 20 aasta võrra.»

Lisaks füüsilisele aktiivsusele on oluline ka soola tarbimise vähendamine. «Umbes kolmandik meie inimestest on niiöelda soolatundlikud ning kui nad vähem soola tarbivad, siis väljendub see positiivselt vererõhu alanemises,» rõhutas Viigimaa.

17. mail tähistatakse ülemaailmset hüpertensioonipäeva.