Udus oleku tunne ja mälukaotus võivad viidada algavale menopausile

Inglismaal elav hetkel 72-aastane Pat Lea hakkas 48-aastaselt unustama sõnu keset lause moodustamist. See tekitas naise jaoks mitmeid piinlikke olukordasid. «Ühte ettekannet esitades, küsis keegi minult küsimuse ja mu pea oli täiesti tühi. Tundus, nagu oleksin udus olnud,» kirjeldab Lea ühte neist olukordadest.

Udus olemise tunde ja mälukaotust võib pidada menopausi eelseks staadiumiks, mis perioodi arenedes muutub ebaregulaarsemaks. Pat Lea pole oma murega üksi, veel teisedki naised on menopausi lähenedes andnud teada mitmetest muudest sümptomitest nagu depressioon ja tähelepanuhäire.

«Mul on patsiente, kes kaebavad keskikka jõudes oma ajufunktsiooni üle,» ütleb naistearst ja Montvale New Jersey naiste tervisekeskuse asutaja Cindy Parnes.

Tervishoiuministeeriumi ja tervishoiuteenuste osakonna naistetervise büroo teatab, et kuni kaks kolmandikku perimenopausi põdevatest naistest teatavad kognitiivsetest probleemidest. Siiani on ebaselge, mis neid põhjustab. On selleks siis hormoonid või muud tergurid ning kas need võivad jätkuda ka menopausijärsel perioodil. Selle jaoks on vaja teha edaspidiseid uuringuid.

Teadlased usuvad, et see on kõige enam seotud hormoonidega, kuid jääb teadmata kuidas ja mis ulatuses. «Me arvame, et see on seotud hormonaalsete muutustega, kuid mäluprobleemid on seotud ka selliste asjadega nagu depressioon, unehäired ja kuumahood,» ütleb Rochesteri ülikooli neuroloogia ning sünnitus- ja günekoloogia dotsent Miriam Weber.

Uuringud näitavad, et hormoonasendusravi ei takista ega paranda menopausijärgses eas naiste tunnetuspuudulikkust. Kuid uuringud näitavad, et see võib vältida depressiooni tekkimist eelmenopausi tekkimisel.

«Ma arvan, et on väga selge, et depressiooni tekkimine on seotud östrogeeni vähenemisega,» ütleb Peter Schmidt, üks uuringu autoritest, «Kui te langete depressiooni, mõjutab see teie tähelepanu ja teabe säilitamist.»

Menopausiga seotud mälu languse raskusaste ja kestus sõltuvad paljudest teguritest, näiteks mäluoskuse tasemest, mis oli enne menopausi. Lisaks une raskusastmest, meeleolu muutustest, elustiili mõjutavatest teguritest ja muudest stressoritest.