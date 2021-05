Michelle Obama avaldas, milliseid vahendeid ta depressiooni seljatamiseks kasutab

Michelle Obama (57) peamiseks nõuandeks on oma tööriistade väljatöötamine ja puhkuse andmine. «Täiskasvanueas töötate välja oma tööriistad,» sõnas Obama, «Minu jaoks on selleks tööriistaks häiriva müra välja lülitamine.» Obama teeb pausi kõikidest ärevust tekitavatest ja soodustavatest kanalitest.

Augustis jagas Obama oma taskuhäälingus «The Michelle Obama Podcast», et põeb kerget depressiooni. Obama ütles, et eriti pandeemia ajal, kui kõigi elu on häiritud, on ka järjepidev ajakavast kinni pidamine äärmiselt oluline.

Obama sõnul on oluline, et noored mõistaksid, et elus on tõusude ja mõõnade kogemine väga tavaline, kuid need on ajutised. Seda õpetab ta ka omaenda täiskasvanud lastele, 22-aastasele Maliale ja 19-aastasele Sashale.