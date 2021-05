Tervise lühiuudised

Tütarlapsi ohustab jalgpallis suurem ajukahjustuste risk

Uuest uuringust ilmneb, et tütarlastel on jalgpalli mängides 1,8 korda suurem risk saada kerge ajutrauma kui poistel, ning seda märgatakse mängu käigus harvemini. Kuna tütarlastel on soolise iseärasusena poistega võrreldes kaela ja õlavöötme lihaskond suhteliselt nõrgem, nende aksonid (närvirakkude pikad jätked) on lühemad ja sisaldavad vähem mikrotuubuleid (valgulised torukesed, mis aitavad toestada raku struktuuri), on neil palli peaga lüües suurem risk aju aksonaalse kahjustuse ehk aksonite purunemise või kahjustuse tekkeks. Soolisi iseärasusi peaks tingimata arvestama naiste ja tütarlaste jalgpallimängu ja treeninguid korraldades. Eesti Arst