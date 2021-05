Märgid, et peaksid oma vaimse tervise probleemidega spetsialisti poole pöörduma

On neid, kes arvavad, et vaimse tervise probleemid lähevad ise üle. Seda arvates teevad nad endale karuteene. Mõnikord aga polegi vaja psühholoogi juurde minna, abi võib saada ka vaimse tervise õelt. Äsja ametisse asunud Ülemiste Tervisemaja vaimse tervise õde Liisa Johanson selgitab, mis ametiga on tegemist ning kuidas tunda ära, et aeg on spetsialisti poole pöörduda.

«Vaimse tervise õe amet on viimastel aastatel kogunud populaarsust, sest sellise spetsialisti vastu on suur vajadus. Vaimse tervise õde on erioskuste ja teadmistega spetsialist, kelle pädevuses on terviseseisundi hindamine ja terviseriskide analüüsimine, patsiendi ja tema lähedaste nõustamine ning nende igapäevaelu toimetuleku edendamine psüühikahäire põhiselt,» ütleb Johanson.

Viimasel ajal on vaimse tervise mured näitamas kasvutrendi. «Tihtipeale kui inimene minu poole pöördub, siis ta ütleb, et tunneb ennast halvasti, tal on pidev hirm või nutusus, aga ta ei saa aru, mis temaga toimub,» kommenteerib Johanson ning lisab, et tema poole pöördub ka palju unehäiretega inimesi ning neid, kellel endal pole vaimse tervise probleeme, kuid kes on mures mõne lähedase pärast.

Paljudel vastuvõttudel õpetab Liisa hingamistehnikaid, annab personaalseid toitumise- ja liikumissoovitusi ning vajadusel suunab kohtuma psühholoogi või psühhiaatriga. «Inimestel ei ole tihti oskust õigesti hingata, mis kohati tundub isegi üllatav. Hingamisel võiks jälgida, et ei tõuseks ainult rindkere ja õlad, vaid liiguks ka kõht, selg ja küljed.» Lisaks on ta leidnud, et palju abi võib olla joogast. «Jooga on hea võimalus end välja lülitada. Võtta endale 60 minutit, hingata ja liikuda. Ma ise armastan tempokamat ja liikuvamat stiili nagu Vinyasa jooga. Siis on pärast ka selline «trenni» tunne käes. Ja samas kõik asenditesse liikumised toimuvad läbi hingamise, mida ma alati tunnis ka juhendan.»

Johansoni sõnul tuleks neil, kellel vaimse tervisega muresid, ennast analüüsida. On märke, mille ilmnemisel ei tohiks enam oodata vaid tuleks broneerida aeg spetsialisti vastuvõtule. «Märgid, mis viitavad sellele, et vaimse tervise probleemidega on viimane aeg spetsialisti poole pöörduda on näiteks tunne, et ei saa hingata, hirm surma ees. Keskendumisraskused, palju mõtteid peas, ärrituvus, pidev kurvameelsus, nutusus, raskused uinumisel, liigvarajane ärkamine, pidevad öised ärkamised, enesesüüdistusmõtted. Võib juhtuda, et ei jaksa enam tööd teha, teistega suhelda ega enda eest hoolitseda.»