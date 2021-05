ITK avab vaktsineerimiskeskuse, kus on ka minihaigla

Vaktsineerimiskeskuse ettevalmistus on olnud töömahukas. «Patsient näeb eelkõige vaktsineerimisbokse ja registreerimislauda, tegelikult rajame ka minihaigla, mitte küll voodikohtadega,» ütles ITK juhatuse liige ja õendusjuht Ülle Rohi. «Lisaks on veel jälgimisala, kus siis patsient viibib pärast vaktsineerimist. Ka seal on vaja meditsiinilist julgestust kogu aparatuuriga. Ja lõpuks on ka selline ala, mida võib-olla keegi teine ei näegi, ainult meie töötajad. See on niinimetatud apteek, kus toimub vaktsiinide ettevalmistus.»