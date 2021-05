Uuringus selgus, millised on suurimad riskitegurid eluohtlike rütmihäirete tekkes

Kodade virvendusarütmia on võib kaasa tuua ka infarkti. FOTO: www.freepik.com

Ülekaalulisus ja rasvumine on kogu maailmas võtnud epideemia mõõtmed – selle all kannatab hinnanguliselt 40 protsenti maailma rahvastikust. Ülekaalulisus ja rasvumine on tõsised, kuid samas eluviisiga mõjutatavad südame-veresoonkonna haiguste, 2. tüüpi diabeedi, vähi ja varajase surma riskitegurid, vahendab Eesti Arst.