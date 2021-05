Teadlased: Tšernobõli rusudes tõusnud tuumaaine aktiivsus on murettekitav

Ukrainas Kiievis asuvate tuumaelektrijaamade ohutusprobleemide instituudi (ISPNPP) teadlased peavad veel otsustama, kas neutronite märgatav tõus annab teada silmapiiril olevast katastroofist või on see pigem tuumaenergia «torm teetassis».

«Ebakindlust on palju,» ütles ISPNPP esindaja Maxim Saveliev. «Kuid me ei saa välistada (õnnetuse) võimalust.»

Aastakümnete jooksul on uraani isotoobid jätkuvalt juhuslikke neutroneid oma tuumadest välja «tulistanud». Need, mis juhtuvad teise isotoobi tuumaga piisavalt lähestikku sattuma, võivad rikkuda õrna tasakaalu, vabastades veel rohkem neutroneid.

Uraani väljutatud neutronid liiguvad tavaliselt ülikiiresti. See kõik muutub, kui neutronid on sunnitud läbima teatud keskkondi, näiteks vett. Aeglustumisel on neil palju suuremad võimalused tuuma külge kinni jääda ja selle häving käivitada.

Kuid vana neljanda üksuse reaktori all asuv ruum – mis oli kunagi ruum 305/2 – on endiselt «sumisev» — neutronite eritumine tõuseb pärast kaitsva katte püstitamist aeglaselt, kuid märkimisväärselt.

Eeldades, et pole märg, pole selge, mis on neutronite arvu aeglase tõusu taga. ISPNPP arvestuste kohaselt on võimalik, et konkreetne materjalide segu on dehüdreerimise käigus muutnud neutronite ahelreaktsioonide genereerimise veel lihtsamaks.