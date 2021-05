Le Vallikivi: perearstide peamine ülesanne on aidata eristada tõenduspõhist teavet väärinfost

«Covid-pandeemia ajal pöördusid inimesed terviseotsuste langetamisel ja nendega seonduvate kõhkluste korral esmalt just oma perearsti poole. See aeg on näidanud kvaliteetse, tugeva ja patsiendikeskse perearstisüsteemi olulisust kogu ühiskonda haaravas tervisekriisis.»

«Meie ülesanne perearstidena on aidata inimesel eristada tõenduspõhist teavet väärinfost. See, milliseid otsuseid langetab iga üksikisik oma tervisekäitumise kohta, mõjutab tervet ühiskonda. Selle teadmise on Covid-pandeemia väga selgelt esile toonud ja rõõm on näha, et kogu Eestis on vaktsineerimisega hõlmatus tänu perearstikeskuste pühendunud tööle väga hea just nendes sihtrühmades, kes kõige enam kaitset vajavad,» rääkis doktor Vallikivi.