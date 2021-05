Eesti vähihaiged lapsed saavad tüvirakkude siirdamiseks vajaliku meditsiiniseadme

Innovaatilise seadme soetamiseks sõlmisid Tartu ülikooli kliinikumi lastefond, Eesti vähihaigete laste vanemate liit ja Tartu ülikooli lliinikum kolmepoolse kokkuleppe.

CliniMacs Prodigy on vajalik vereloome tüvirakkude töötlemiseks Tartu ülikooli lliinikumis, et pakkuda ka Eestis innovaatilist meetodit raviteekonnal, mis on vajalik tüvirakkude siirdamise läbiviimiseks vähidiagnoosiga patsientidel. «Tüvirakkude töötlemine nimetatud seadmega on üks osa kogu keerukast raviprotsessist, ent ainuke võimalus nende patsientide puhul, kellele HLA-identset sugulasdoonorit või sobivat registridoonorit ei leidu,» rääkis Tartu ülikooli kliinikumi hematoloogia ja luuüdi transplantatsiooni osakonna juhataja dr Ain Kaare.

Ta selgitab, et seni on tüvirakkude töötlemist Eesti patsientidele viidud läbi teistes riikides, seadme ostmise järgselt on Tartu ülikooli kliinikum ainus tervishoiuasutus Eestis, kus innovaatiline meetod kasutusele võetakse. «Haploidentne siirdamine ja tüvirakkude töötlemine selle protsessi osana võib hakata ühel hetkel tulevikus asendama registridoonorilt pärinevate vereloome tüvirakkude kasutamist,» ütles dr Kaare.

Meditsiiniseade võimaldab kasutada vereloome tüvirakkude doonorina lapsevanemaid, õde või venda, kes muidu ei oleks koesobivuse poolest patsiendile täpselt sobivad. Lisaks on see kasutatav immuunraviks ja modifitseeritud T-rakkude kasutamiseks.

Eesti vähihaigete laste vanemate liit toetab seadme soetamist eelmise aasta Pardirallil kogutud annetuste eest.

Eesti vähihaigete laste vanemate liidu juht Kaili Semm selgitas: «Kuni seadme tööle hakkamiseni peab vereloome tüvirakkude töötlemist Eesti haigekassa ja liidu toel teostama väljaspool Eestit, kuid tulevikus on tänu selle aparaadi olemasolule võimalik see protsess läbi viia Eestis. See võimaldab vältida väga keerukat logistikaprotsessi, kus rakkude transportimiseks töötlemiskohta, rakkude töötlemiseks ja tagasitranspordiks on aega vaid 72 tundi. Eriti keerukas on sellist logistilist protsessi läbi viia praeguses pandeemiatingimustes, kus regulaarlennuliiklus on väga hõre.»

Tartu ülikooli kliinikumi lastefondi juhatuse liikme Siiri Ottender-Paasma sõnul on pandeemia õpetanud, kuivõrd hindamatu on oskus ja võimekus rakendada innovaatilisi ravivõimalusi siinsamas Eestis. «Tartu ülikooli kliinikumis on olemas oskus ka kõige keerulisemateks raviprotseduurideks, sealhulgas tüvirakkude siirdamiseks, paraku tuli nende rakkude töötlemiseks ette võtta reis mõnda välisriiki. Pandeemia tegi sellelegi võimaluse oluliselt keerukamaks ja selleks, et ränga diagnoosi saanud Eesti lapsed saaksid endiselt osa kõige kaasaegsematest ravivõimalustest, oli kalli seadme soetamine ainuvõimalik lahendus. Suur aitäh kõigile annetajatele, kes selle võimalikuks tegid!»