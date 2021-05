UURING ⟩ Enamiku vaktsiinivastaste vandenõuteooriate taga on 12 inimest

Hiljutise uuringu kohaselt on sel väga suurel probleemil suuresti väike lähtepunkt. Uuringus leidsid teadurid, et enamiku sotsiaalmeedias levivate vaktsiinivastaste vandenõude taga on vaid käputäie inimeste kontod, mis esindavad silmapaistvaid vaktsiinivastaseid isiksusi, vahendab Science Alert.