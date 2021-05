Google on loonud rakenduse, mis aitab tuvastada nahahaiguseid

Iga-aastasel arendajate konverentsil avaldas Google, et on loonud dermatoloogilise abivahendi, mis aitab tuvastada sünnimärkide seisukorda ning naha ja küünte seisundit. Rakenduse väljatöötamine on võtnud kolm aastat ja prooviversioon peaks kasutajateni jõudma sel aastal.