Teadlased: uus nanovaktsiin kaitseb mitmete koroonaviiruste eest, sealhulgas SARSi

«Alustasime seda tööd eelmisel kevadel, mõistes, et nagu kõik viirused, esinevad mutatsioonid ka SARS-CoV-2 viiruses,» ütles vanemautor dr Barton F. Haynes, Duke`i vaktsiiniinstituudi (DHVI) direktor Medical Xpress is. «mRNA vaktsiinid olid juba väljatöötamisel, nii et otsisime võimalusi nende efektiivsuse säilitamiseks uute tüvede ilmnemisel.»

«Põhimõtteliselt oleme teinud mitu koroonaviiruse väikese osa koopiat, et keha immuunsüsteem reageeriks sellele kõrgendatud viisil,» ütles dr Kevin Saunders. «Leidsime, et see mitte ainult ei suurendanud keha võimet viirust nakkuse põhjustamisel pärssida, vaid see on suunatud ka ristreaktiivsele haavatavale kohale piikvalgul. Arvame, et just seetõttu on vaktsiin efektiivne nii SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 kui ka vähemalt nelja selle tüve vastu, lisaks veel loomade koroonaviirused.»