8 toiduainet, mida peaks sööma, et parandada silmade tervist

Vananemisega seotud kollatähni kärbumine ehk maakuli degeneratsioon ja hallkae ehk katarakt on peamised nägemise kaotuse põhjused kogu maailmas. USA-s läbiviidud silmahaiguste uuringust selgus, et pikaajaline C-vitamiini, E-vitamiini ja tsingi võtmine vähendab kollatähni kärbumine progresseerumist.

Uuringud näitavad, et katarakti riski saab vähendada C- ja E-vitamiini ning silmavitamiinide nagu luteiin ja zeaksantiin (aitavad ennetada võrkkesta kahjustusi) võtmise abil. Lisaks aitavad silmade tervist parandada mitmed toidud, järgnevalt on üles märgitud mõned toiduained, mis soodustavad silmade tervise paranemist.

1) Tsitrusviljad

Puuviljad nagu apelsin, greip, mandariinid ja sidrun sisaldavad palju C-vitamiine. C-vitamiin on antioksüdant, mis on silmade tervise seisukohalt väga oluline. Soovitatav vitamiinikogus on naiste 75 milligrammi päevas ja meestel 90 milligrammi päevas.

Lisaks soovitatakse ka muid C-vitamiini rikkaid vilju nagu näiteks murakad, mustikad ja papaia.

2) Pähklid ja seemned

Mandlid, maapähklid ja päevalilleseemned sisaldavad palju E-vitamiini, mis aitab takistada inimese silmas leiduvate rasvade oksüdeerumist. Nii meestel kui naistel on soovitatav tarbida E-vitamiini 15mg päevas.

E-vitamiini saab veel sojaubadest, päevalille- ja maisiõlist.

3) Kala söömine

Lõhe, forell, heeringas, sardiinid ja tuunikala sisaldavad rohkesti oomega-3 rashappeid, mis on kasulikud silma võrkkesta tervisele ning täidavad ka põletikuvastast rolli. Päevas peaks tarbima umbes 3 grammi oomega-3 rasvhapet.

4) Tervislikud porgandid

Porgand on hea beetakaroteeni allikas. Beetakaroteen on provitamiin, mille inimorganism muundab A-vitamiiniks. Uuringud on näidanud, et inimesed, kellel on kõrgem A-vitamiini tase, on hallkae tekkimise oht väiksem.

Lisaks võib A-vitaminni puudus põhjustada ka silmade kuivust.

5) Rohelised lehtköögiviljad

Erinevad rohelised lehtköögiviljad nagu lehtkapsas, spinat ja brokoli sisaldavad rohkesti luteiini ja zeaksantiini. Mõned uuringud näitavad, et luteiin ja zeaksantiin võivad aidata pidurdada kollatähini kärbumist.

6) Kikerherned

Kikerherned koos teiste kaunviljadega ja ubadega sisaldavad palju tsinki. Tsingipuudus on seotud halva nägemisega pimedal ajal. Ühes uuringus aitas tsink ja A-vitamiin parandada uuringus osalejate öist nägemist.

7) Munad

Eriti palju luteiini ja zeaksantiini on munades. Hiljutine uuring näitas, et osalejatel, kes tarbisid nädalas 2-4 muna, oli kollatähni kärbumise oht väiksem. Lisaks sisaldavad munad ka palju C-vitamiini, E-vitamiini ja tsinki.

8) Magus kartul ehk bataat

Bataat sisaldab palju A- ja C-vitamiini, mis aitavad omakorda vähendada kollatähni kärbumist.

Tervislikud söögikorrad, mis sisaldavad erinevaid värskeid puu- ja köögivilju, kaunvilju, mune, kala ja pähkleid on väga head silmade tervise hoidmiseks ja parandamiseks. Silmahaiguseid saab ennetada toitaineterikka toiduga, toidulisandite söömisega ja regulaarse silmakontrolliga.