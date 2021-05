Eucerin on välja töötanud meditsiinitoote Actinic Control MD SPF 100, mis on mõeldud spetsiifiliselt aktiinilise keratoosi ja mittemelanoomse nahavähi ennetamiseks. SPF 100 tagab väga tõhusa kaitse UVA/UVB-kiirguse eest. Toode on kerge tekstuuriga, higi- ja veekindel ning lõhnavaba. See sobib tundlikule nahale, nahataluvus on dermatoloogiliselt heaks kiidetud. Actinic Control MD kõrge efektiivsus tuleneb selle SPF 100 kaitsest. Mida kõrgem on SPF, seda rohkem UVB-kiiri blokeeritakse – UVB-kiired on peamine päikese tekitatud rakukahjustuste põhjus. SPF 100 blokeerib umbes 99% UVB-kiirtest ning lisaks võib nii kõrge faktoriga päikesekaitse kompenseerida päikesekreemi alakasutust.