Teadlased uurisid, kas koroonaviirus võib inimese geenides kanda kinnitada

«Suhteliselt vähe on teada, miks mõned isikud saavad viiruse suhtes positiivse testitulemuse isegi pikka aega pärast haigusest taastumist. See on oluline, sest pole selge, kas sellised isikud on uuesti nakatunud või on nad püsivalt nakkuslikud. Selle tähelepaneku selgituseks on pakutud SARS-CoV-2 «inimese genoomi invasiooni», kuid meie andmed ei toeta seda,» ütles Majurd Kazemian, Purdue ülikooli biokeemia dotsent Medical Xpressis.