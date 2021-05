Teadlased tuvastasid jämesoolevähi suuremad riskitegurid

Ameerika Ühendriikides on varase algusega jämesoolevähi (käär – ja pärasoolevähk) esinemissagedus ajavahemikul 1992–2013 peaaegu kahekordistunud (8,6-lt 13,1-le 100 000 inimese kohta), kusjuures suurem osa juhtudest on tingitud soolestiku lõpus, pärasooles tekkivatest vähialgetest. USAs on umbes üks kümnest pärasoolevähi diagnoosi saanust noorem kui 50.