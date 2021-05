Koolimeedik: putuka- ja loomahammustus nõuab kiiret sekkumist

Rahendi paneb lapsevanematele südamele, et looma hammustus tekitab lapses ehmatust või isegi šokki ning tähtis on lapsele rääkida loomadega seotud ohtudest ning juhendada, kuidas hammustuse korral käituma peab. Lisaks on tema sõnul oluline, et lapsevanem jääks hammustushaava nähes rahulikuks ning oskaks anda lapsele vajalikku esmaabi.

Haav tuleb viivitamatult puhastada ja desinfitseerida. Koduses esmaabikarbis võiks olla desinfitseerimisvahend. Kui haav on pindmine, tuleb haav siduda puhta sidemega. Tugeva verejooksu korral tuleb asetada haavale rõhkside. Viga saanud jäse tuleks tõsta kõrgemale. Kiirabi tuleks kutsuda või viia laps haiglasse, kui haav on suur või seda on raske puhastada või kui teetanusevaktsiin on tegemata või on kahtlus, et loom oli marutõves. Metslooma – ka orava või muu väikelooma – käest hammustada saanud laps on vaja toimetada haiglasse.