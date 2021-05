Hiina teadlased: liikidevahelise hüppe teinud gripiviirus võib tuua järgmise pandeemia

Shi ja Gao märgivad, et ajalugu näitab, et viirus on võimeline väga kiiresti levima. Veelgi murettekitavam oli eelmise aasta detsembris seitsme Venemaa põllutöölise nakatumist käsitlev teade. Autorid märgivad, et nakatunud töötajatel ei olnud mingeid sümptomeid (neid testiti ohutuse huvides) ja puudusid viited sellele, et viirus oleks inimeselt inimesele kandunud. Kuid nad juhivad tähelepanu, et kui ülekanne liikide vahel on toimunud, ei võta viiruse kohandumine kaua aega — nad märgivad, kui kiiresti viirus muteerus, et hüpata pardilt pardile ja seejärel teistele linnuliikidele. Nad märgivad ka seda, et viirus on osutunud üsna surmavaks mitmete puhangute korral. Vene töötajaid testiti näiteks pärast 101 000 kana surma.