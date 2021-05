Kardioloog Tiina Uuetoa avaldab, milline aine aitab kaitsta kõrge vererõhu ja südamehaiguste eest

«On näidatud, et kaaliumirikas dieet suudab neutraliseerida liigse naatriumi või soola ebasoodsa mõju vererõhule ja südame-veresoonkonna haigustele,» märgib dr Uuetoa ajakirjas Tervise Meeter.

Toidu kõrge kaaliumisisaldus võib olla arsti sõnul tervislikuma dieedi kaudne indikaator. «Seega ei tuleks vererõhuprobleemidega patsientide dieedi korraldamisel keskenduda ainult soolatarbimise piiramisele, vaid soovitada ka kaaliumirikaste puu- ja aedviljade suuremat tarbimist. Kaaliumi allikaks on ka liha ja kala,» sõnab Uuetoa.

«Parima südamekaitse annab dieet, kus soola kasutatakse 3–5 grammi päevas kaaliumirikka toiduga. Et mõni südameravim võib suurendada kaaliumisisaldust veres, siis peab kaaliumirikka dieedi planeerimisel kindlasti nõu pidama arstiga. Soovituslik tervislik kaaliumikogus on 3,5–4,5 grammi päevas ja enamasti on kaalium alakasutatud.»

Kardioloog lisab, et tasakaalustatud toidusedeli korral peaks uriiniga eritatava kaaliumi ja suures osas soolaga saadava naatriumi suhe olema üks, aga enamikes uuringutes erinevates riikides on see umbes 2,5. See osutab, et toiduga saadakse liialt naatriumit ja dieedis valitseb kaaliumi defitsiit. «Paraku on suur takistus optimaalse toidusedeli kokkuseadmisel kõrgem hind, mistõttu see jääb paljudele kättesaamatuks. Kallim toidukorv on puu- ja juurviljarikas, odavam toit pigem soolane, rasva- ja suhkrurikas,» nendib arst.