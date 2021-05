9 looduslikku antibiootikumi, mis sobivad kõigile

Kahjuks on bakterid väga kohanemisvõimelised, nad on võimelised arenema ja muutuma immuunseks ravimite suhtes. Seda protsessi nimetatakse antibiootikumiresistentsuseks ja see toimub kogu aeg, lisaks on antibiootikumide ületarbimine on seda protsessi tõsiselt kiirendanud.

Sel põhjusel võiks anda kehale aega, et proovida bakteritega iseseisvalt võidelda. Siinkohal võivad abi pakkuda looduslikud lahendused nagu näiteks regulaarne puu- ja juurviljade, pähklite ja seemnete söömine. Health & Human Research pani kirja 11 looduslikku antibiootikumi, mis aitavad tugevdada immuunsust:

1. Küüslauk

Küüslauk on kõikvõimas vili ja seda on sadu aastaid kasutatud loodusliku antibiootikuna, lisaks on sellel ka viirusevastaseid, seentevastaseid ja antimikroobseid omadusi. Infektsiooni vastu võitlemiseks võiks kasutada kas kergelt keedetud või toorest purusatud küüslauku.

2. Oregano õli

Oregano õli on maitsev naturaalne antibiootikum, mis sisaldab karvakrooli ja tümooli ning sobib hästi igasuguste bakteriaalsete infektsioonide korral, kuid eriti soovitatav on selle kasutamine seedetrakti infektsioonide korral.

3. Ehhinatsea

Ehhintsea on tuntud looduslik ravim ja paljud inimesed kasutavad seda nohu ravimiseks. Bakteriaalse infektsiooni, avatud haava või kerge veremürgituse korral võib kasutada ehhinatsead, samuti soovitatakse seda hingamisteede infektsioonide korral.

4. Greibiseemnete ekstrakt

Greibiseemnete ekstrakti võib kasutada eelkõige bakteriaalse infektsiooni korral, kuid need mõjuvad tõhusalt ka tüügaste või nahahaiguste korral.

5. Ingver

Inver on suurepärane vürts, lisaks on tõestatud, et selle aktiivne komponent, gingerool, vähendab vähktõve riski ja ennetab või leevendab seedeprobleeme.

Ingverit on pikka aega kasutatud loodusliku antibiootikumina, eriti toidu kaudu levivate patogeenide vastu. Kui süüa koos toiduga ka veidi ingverit, väheneb haigestumise tõenäosus isegi siis, kui on kokkupuude salmonella, listeria või kampülobakteriga.

6. Kapsas

Kapsas on bakteritega võitlemisel väga võimas köögivili. Kapsas leiduvad väävliühendid põhjustavad küll gaase, kuid selle on tugev antibakteriaalne toime. Kõige parem on kapsast süüa toorelt.

7. Kookosõli

Kookosõli on kehale kasulik nii seest kui väljast. See sisaldab palju antioksüdante ning sellel on seentevastased ja mikroobidevastased omadused. Kõige parem on kasutada kookosõli toidu valmistamisel.

8. Õunaäädikas

Õunaäädikal on antibiootikumide ja antiseptilised omadused. Selle tarbijad väidavad, et õunaäädikas aitab kaalulangetamisest kuni vähi ennetamiseni. Siiski tasuks sellesse suhtuda teatud ettevaatlikusega.

9. Oliivilehe ekstrakt